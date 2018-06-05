Керченские спортсмены привезли кубки с «World Cup Diamond 2018»

В период с 30 мая по 4 июня 2018 года в городе Анапа прошел Кубок Мира «World Cup Diamond 2018» по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие и керчане.

На пути к пьедесталу нашим спортсменам противостояли спортсмены из различных стран мира: Австрии, Ирака, Индии, Туниса, Узбекистана, Казахстана, Украины, Армении, Белоруссии, Финляндии и др. Всего в конкурсе приняли участие более 1 500 спортсменов из 38 стран.

Уже в 5 раз в этом турнире принимает участие керченская организация «Крымская Региональная Федерация боевых спортивных единоборств имени Георгия Победоносца».

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Керченская команда выступила довольно уверенно, завоевав 2 вторых места. Призерами стали Арслан ВАГАПОВ (в весе до 71 кг) и Алим ВАГАПОВ (в весе до 85 кг).

Кроме того, наши земляки получили 5 третьих мест: Дмитрий БУГАЕВ в весе до 32 кг, Николай СВИДЧЕНКО в весе до 47 кг, Даниил БРИЖАТОВ в весе свыше 47 кг, Александр ЕНЬШИН в весе до 54 кг и Константин ГАЙВОРОСКИЙ в весе до 74 кг.

Тренерский штаб Федерации выражает огромную благодарность за поддержку и понимание родителям спортсменов.

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