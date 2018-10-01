Керченские спортсмены участвовали в турнире по боксу (ФОТО)

В Темрюке прошел 9 открытый турнир по боксу.
С 27 по 30 сентября в городе Темрюк на базе спортивного комплекса «ОЛИМП» под патронатом Чемпиона Мира, депутата Государственной Думы Дмитрия ПИРОГА прошел 9 открытый турнир по боксу, посвященный памяти Мастера спорта СССР, президента федерации бокса города Темрюк, почетного адвоката России Юрия Шинкарева.
В турнире приняли участия команды Республики Адыгея, Астраханской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ростовской области и Республики Крым.
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Традиционно Республику Крым представляла команда Федерации единоборств Георгия Победоносца.
Керченские спортсмены показали настоящий мужской характер и провели прекрасные поединки, которые лишь в финале уступили хозяевам турнира с разногласием судей.
Призерами турнира стали Алим ВАГАПОВ в весе больше 76 кг и Александр КЛЕТНОЙ в весе 32 кг.