Керченские спортсмены завоевали медали на турнире по тхэквондо

С 28 сентября по 1 октября, в городе-герое Новороссийск, проходил Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ «Кубок Черного Моря».

В турнире приняли участие около 600 участников, представляющие всевозможные регионы Российской Федерации, среди которых – спортсмены из Республики Крым.

Команда «Керченского Союза Тхэквондо», состояла из 14 спортсменов, воспитанников детско-юношеского клуба физической подготовки и центра развития ребенка «Умка», выступавших в возрастных категориях: 8-9, 10-11, 12-14 и 15-17 лет.

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Команда Керчи смогла великолепно проявить себя на этих престижных соревнованиях. Несмотря на то, что она была одной из самых малочисленных на турнире, сумела занять в итоговом протоколе третье общекомандное место.

Золотые медали в копилку команды принесли: Иван МАЦЮК (школа № 19), Анна ГОРОЖАНСКАЯ (школа № 24), Никита ИНИНО (школа № 26), Алексей и Артем ЛУКША (школа № 23), Ольга СИНЕЛЬНИКОВА (школа № 1). Учащийся школы № 23 Артем КАСАТКИН завоевал сразу две золотых медали в спарринге и в комплексных упражнениях.

Еще одно золото завоевали наши юниоры 12-14 лет в соревнованиях по командному спаррингу. Они великолепно провели все свои предварительные поединки, в полуфинале безоговорочно победили команду Сочи, а в финале обыграли хозяев, команду Новороссийска.

Серебро завоевали: Евгений ЗЕЛИН (школа № 19), Олег ПАРФЕНЕНКО (Багеровская школа), Иван БУЛАНОВ (гимназия № 1), Игорь ЧУМАСОВ (школа № 12) и Анна БЕСПАЛОВА (школа № 19).

Бронзовые медали оказались у Александра СТАПАНОВА (школа № 23) и Валерия ГРИНЁВА (гимназия № 2).

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