Керченские старшеклассники соревновались в армейской подготовке (ФОТО)

В преддверии праздника настоящих мужчин, Дня Защитника Отечества, прошло военно-спортивное состязание между старшеклассниками гимназии № 2 им. Короленко и школы № 2.

Наряду с мальчиками, в соревнованиях принимали участие и девчонки, которые ни в чём не уступали ребятам, а иногда, даже в чём-то их превосходили.

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Борьба получилась очень интересная. Состязания включали в себя всевозможные нормативы из комплекса ГТО, а в конце команды проходили полосу препятствий, как в армии, используя костюмы химзащиты, противогазы и автоматы.

По окончании проведённых соревнований, можно подвести итог, что все старшеклассники хорошо подготовлены для предстоящей службы в армии. Так что, страна может спать спокойно!

Керченские старшеклассники соревновались в армейской подготовке (ФОТО)