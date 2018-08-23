Керченские студенты могут получать пенсию по потере кормильца до 23 лет

Студенты, которые получали пенсию по потери кормильца до 18 лет могут продолжать получать ее до 23-летнего возраста с учетом зачисления их на очную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба управления пенсионного фонда РФ по городу Керчи.

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Как сообщили в Управлении, на данный момент около 300 студентов-очников уже получают пенсию, а каждый год их состав обновляется.

«На сегодняшний день около 300 студентов-очников г.Керчи получают пенсию по потере кормильца. Каждый год их состав обновляется: кто-то завершает учёбу, другие поступают в вузы и колледжи. Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Керчи Республики Крым (далее – Управление) предупреждает, что выплата пенсии по потере кормильца у студентов может продолжаться и после 18 лет при условии зачисления их на очную форму обучения и до достижения ими 23-летнего возраста. Некоторые забывают о необходимости предоставления такой справки и обращаются в Пенсионный фонд только после приостановления выплаты пенсии», — сообщили в пенсионном фонде.

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Право на пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоящие на иждивении. Ими признаются несовершеннолетние дети и подростки, обучающиеся на очной форме обучения в высших учебных заведениях до окончания обучения, но не дольше чем до 23 лет, либо если студента отчисляют из учебного заведения.

«Если ребенок-получатель пенсии поступает на очное отделение в вуз или ссуз, ему необходимо представить в Пенсионный фонд справку из учебного заведения о своем зачислении с указанием всего периода обучения. Ее достаточно принести в Пенсионный фонд один раз, в начале обучения, после этого информация о студенте поступает в рамках информационного взаимодействия между ПФР и учебным заведением», — сообщили в Управлении.

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