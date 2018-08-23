Керченские студенты могут получать пенсию по потере кормильца до 23 лет

Керченские студенты могут получать пенсию по потере кормильца до 23 лет

Студенты, которые получали пенсию по потери кормильца до 18 лет могут продолжать получать ее до 23-летнего возраста с учетом зачисления их на очную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба управления пенсионного фонда РФ по городу Керчи.

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Как сообщили в Управлении, на данный момент около 300 студентов-очников уже получают пенсию, а каждый год их состав обновляется.

«На сегодняшний день около 300 студентов-очников г.Керчи получают пенсию по потере кормильца. Каждый год их состав обновляется: кто-то завершает учёбу, другие поступают в вузы и колледжи. Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Керчи Республики Крым (далее – Управление) предупреждает, что выплата пенсии по потере кормильца у студентов может продолжаться и после 18 лет при условии зачисления их на очную форму обучения и до достижения ими 23-летнего возраста. Некоторые забывают о необходимости предоставления такой справки и обращаются в Пенсионный фонд только после приостановления выплаты пенсии», — сообщили в пенсионном фонде.

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Право на пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоящие на иждивении. Ими признаются несовершеннолетние дети и подростки, обучающиеся на очной форме обучения в высших учебных заведениях до окончания обучения, но не дольше чем до 23 лет, либо если студента отчисляют из учебного заведения.

«Если ребенок-получатель пенсии поступает на очное отделение в вуз или ссуз, ему необходимо представить в Пенсионный фонд справку из учебного заведения о своем зачислении с указанием всего периода обучения. Ее достаточно принести в Пенсионный фонд один раз, в начале обучения, после этого информация о студенте поступает в рамках информационного взаимодействия между ПФР и учебным заведением», — сообщили в Управлении.

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