Керченские студенты побывали в городском суде

Студенты Керченского политехнического колледжа в рамках мероприятия «День открытых дверей» посетили Керченский городской суд. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мероприятие было организовано с целью формирования у студенческой молодежи уважения к закону, к своему государству, его атрибутам, органам и символам.

При посещении здания Керченского городского суда студенты познакомились с судебной системой. Знакомство с судом началось с холла здания, где судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов познакомили ребят с постом охраны и правилами пропускного режима.

Читайте: Керченские полицейские провели урок студентам политеха

Помощником председателя Екатериной ХАРЧЕНКО для ребят была проведена экскурсия по зданию суда, в ходе которой они ознакомились с порядком приема граждан, подачей документов в суд и выдачей судебных документов. Ребята увидели, где хранятся дела после рассмотрения судьей, посетили помещение архива суда.

Побывали учащиеся и в кабинетах отдела судопроизводства по уголовным и гражданским делам. Увидели, как правильно заверять судебные акты, выписывать исполнительные листы, направлять приговоры для исполнения в государственные органы.

Читайте: Суд по делу ДК «Корабел» продолжается

Затем учащиеся приняли участие в судебном заседании и смогли лично посмотреть ведение судебного процесса. Ребята увидели, где во время заседания находятся судья, прокурор, стороны по делу, третьи лица и свидетели.

Учащиеся также ознакомились с залом заседаний, оснащенным системой видеоконференцсвязи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.