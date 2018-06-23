Керченские студенты побывали в городском суде

Студенты Керченского политехнического колледжа в рамках мероприятия «День открытых дверей» посетили Керченский городской суд. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Мероприятие было организовано с целью формирования у студенческой молодежи уважения к закону, к своему государству, его атрибутам, органам и символам.
При посещении здания Керченского городского суда студенты познакомились с судебной системой. Знакомство с судом началось с холла здания, где судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов познакомили ребят с постом охраны и правилами пропускного режима.
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Помощником председателя Екатериной ХАРЧЕНКО для ребят была проведена экскурсия по зданию суда, в ходе которой они ознакомились с порядком приема граждан, подачей документов в суд и выдачей судебных документов. Ребята увидели, где хранятся дела после рассмотрения судьей, посетили помещение архива суда.
Побывали учащиеся и в кабинетах отдела судопроизводства по уголовным и гражданским делам. Увидели, как правильно заверять судебные акты, выписывать исполнительные листы, направлять приговоры для исполнения в государственные органы.
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Затем учащиеся приняли участие в судебном заседании и смогли лично посмотреть ведение судебного процесса. Ребята увидели, где во время заседания находятся судья, прокурор, стороны по делу, третьи лица и свидетели.
Учащиеся также ознакомились с залом заседаний, оснащенным системой видеоконференцсвязи.