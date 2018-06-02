Керченские студенты провели благотворительную акцию

В прошедший четверг, 31 мая 2018 года, студенты Керченского политехнического колледжа совместно с ООО «КРЫМТОРГ –С» провели благотворительную акцию «Территория добра».

Мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей, привлекло внимание жителей и гостей города. На призывы керченских студентов откликнулось много неравнодушных людей.

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Непосредственная акция сбора средств проходила на территории одного из супермаркетов города. Здесь студенты политеха собрали 10 тележек подарков.

Все собранные средства были переданы в «Центр психолого-педагогической и социальной помощи» по ул. Клары Цеткин, 9.

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