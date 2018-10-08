Керченские танцоры продолжают приносить городу новые победы

Новый танцевальный сезон для спортсменов из спортивно-танцевального клуба «Радость» начался с первых побед.

Многие ребята выступают в новом составе и с новой программой.

Подготовка к турнирам началась еще в августе с уроков у лучших танцоров и педагогов России.

29 сентября на всероссийских соревнованиях в Феодосии призовые места и кубки получили керчане Ярослав КРАВЧЕНКО-Таисия БОЛДЕЦКАЯ и Станислав ДОРОШКИН-Ульяна БЫКОВСКАЯ.

А 30 сентября в городе Анапа на Всероссийских соревнованиях «Надежды России» Андрей ЦВЕТКОВ и Мария МОЛЧАНОВА дебютировали в новой категории и заработали первый в этом сезоне кубок.

Читайте: Керчанин занял призовое место на Чемпионате мира по греко-римской борьбе

Сейчас юные спортсмены тренируются и готовятся к новым турнирам.

Тренер клуба Анастасия МОЛЧАНОВА очень гордится своими спортсменами и желает им упорства и сил, чтобы двигаться дальше и приносить нашему городу новые победы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.