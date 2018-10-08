Керченские танцоры продолжают приносить городу новые победы

Новый танцевальный сезон для спортсменов из спортивно-танцевального клуба «Радость» начался с первых побед.
Многие ребята выступают в новом составе и с новой программой.
Подготовка к турнирам началась еще в августе с уроков у лучших танцоров и педагогов России.
29 сентября на всероссийских соревнованиях в Феодосии призовые места и кубки получили керчане Ярослав КРАВЧЕНКО-Таисия БОЛДЕЦКАЯ и Станислав ДОРОШКИН-Ульяна БЫКОВСКАЯ.
А 30 сентября в городе Анапа на Всероссийских соревнованиях «Надежды России» Андрей ЦВЕТКОВ и Мария МОЛЧАНОВА дебютировали в новой категории и заработали первый в этом сезоне кубок.
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Сейчас юные спортсмены тренируются и готовятся к новым турнирам.
Тренер клуба Анастасия МОЛЧАНОВА очень гордится своими спортсменами и желает им упорства и сил, чтобы двигаться дальше и приносить нашему городу новые победы.