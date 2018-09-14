Керченские тхэквондисты завоевали золотые медали соревнованиях в Анапе

В Анапе завершились «XI Всероссийские юношеские игры боевых искусств». Об этом сообщает Керченский союз Тхэквондо.

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Уже в первый день соревнований юные спортсмены категории 12-13 лет завоевали две медали: золото у Евгения ЗЕЛИНА (до 50 кг) и бронза у Артема ЛУКШИ (до 35 кг).

На последнем дне соревновались юниоры 14-17 лет. Четверо юных спортсменов завоевали две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую:

золотые медали – Анны ГОРОЖАНСКОЙ (до 64 кг) и Валерия ГРИНЕВА (75 кг);

серебро – Олег ПАРФЕНЕНКО (до 51 кг);

бронза – Артем КАСАТКИН (до 57 кг).

Также трое ребят, которые входят в состав сборную Республики Крым завоевали 2-е место в соревнованиях по командному спаррингу.

Фото: Керченский союз Тхэквондо

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