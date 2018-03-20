Керченские власти не уделяют внимания проблемам горожан

Более половины керчан, обратившихся на выездных приёмах к республиканским министрам, не удовлетворены ответами местных чиновников.

Как сообщает на своей странице в социальной сети Facebook глава Крыма Сергей АКСЁНОВ, качество работы с обращениями граждан, вызывает большие нарекания:

«И у меня, и у граждан. Например, был проведен анализ работы с обращениями граждан по Керчи. В ходе обзвона всех заявителей выяснилось, что 60% не удовлетворены ответом, либо вообще его не получили».

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Глава Крыма отмечает, в связи с огромным количеством подобных обращений будет перестроена система контроля.

«Со следующей недели обращения по каждой администрации по категориям обращений в социальные сети, на телефон «горячей линии», а также поручения, данные в ходе выездных приемов граждан, будут отдельно проанализированы. По результатам решения этих обращений будут даны оценки и сделаны организационные выводы».

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