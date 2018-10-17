Керченские власти озвучили официальный список пострадавших (ВИДЕО)

Сегодня примерно в 20:15 Керченские власти озвучили официальный список пострадавших.

Глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН и председатель Керченского городского совета Николай ГУСАКОВ вышли к общественности и озвучили официальный список пострадавших в сегодняшнем ЧС.

На месте происшествия люди уже приносят цветы.

КерчьИНФО напоминает, что сегодня в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство. Сегодня в 19:00 в Симферополь прибыл самолёт ИЛ-76 МЧС России с группой с психологов и медицинскими специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшим.

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