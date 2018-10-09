Керченские волейболистки выступят на чемпионате Крыма

Команды из восьми регионов полуострова стартуют в открытом чемпионате Республики Крым по волейболу среди женщин.

Первый тур этого соревнования состоится 13-14 октября в Аграрном, на базе Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета. Об этом сообщает Крыминформ.

По словам главного судьи состязаний Александра ПОНОМАРЕНКО, в турнире примут участие 14 коллективов.

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«Турнир начнут 14 коллективов. Если ко второму туру добавятся не менее двух команд, то будем играть по схеме «первый этап с борьбой в нескольких группах + Финал Четырёх». Если количество участников будет менее 16, то будет проведён круговой чемпионат, где каждый по разу сразится с каждым».

Мероприятие начнется в 15:00 в субботу. В первом туре друг с другом встретятся АБиП и ДЮСШ №7 из Скворцово, сборная ветеранов полуострова «Оазис» и ДЮСШ №7 (16.00), а также АБиП и «Оазис».

В воскресенье в 10:00 сыграют «Евпатория» и «Феодосия», затем «Спортшкола» из Евпатории и «Феодосия», «Евпатория» и керченский «ШОТ», «Спортшкола» и КФУ, КФУ и ШОТ, «Алушта» и ялтинская «Мрия», алуштинский «Алустон» и «Мрия», а также «Алушта» и «Алустон».

Завершение соревнований запланировано на 14 апреля 2019 года.

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