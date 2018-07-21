Керченские заключенные жалуются на побои

Более 70 человек отбывающих свои наказания в исправительной колонии №2 в Керчи передали жалобы на сотрудников колонии за применение в сторону заключенных физической силы. Об этом стало известно от «Гулаг-Инфо».

Заключенные жалуются на постоянные побои, а также вымогание денежных средств. Побои происходят в местах, где нет видеонаблюдения (в помещении дежурной части, в помещении для досмотра при штрафном изоляторе, в служебных кабинетах и т.п.).

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Также сообщается о постоянном давлении в адрес заключенных от руководства, в связи с чем, несколько человек воздержались от подачи заявления о побоях.

«По предварительной информации оперативный сотрудник управления АБИБУЛЛАЕВ Алим Ферат-оглы, со вчерашнего дня и по настоящий момент проводит с осужденными профилактические беседы, предлагая не писать заявления и жалобы, угрожая увеличением сроков отбывания наказания за предоставление ложной информации тем осужденным, кто подал или собирается подать жалобы на незаконные действия сотрудников колонии», — сообщило издание.

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