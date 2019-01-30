Керченский ансамбль «Варирач» привез 5 наград с республиканского фестиваля

Воспитанники ансамбля крымскотатарского танца «Варирач» успешно выступили на фестивале «Ze fest». Первый республиканский фестиваль такого направления состоялся в Феодосии 26 января 2019 года.

На фестивале керченские танцоры выступили с пятью танцевальными композициями, за что были награждены двумя серебряными и тремя золотыми кубками.

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Оргкомитет Республиканского фестиваля вручил благодарность руководителю ансамбля «Варирач» Эмме МАМУТОВОЙ. Организаторы фестиваля благодарят МАМУТОВУ за бережное сохранение и популяризацию культурного наследия крымских татар, а также за повышение исполнительского мастерства крымскотатарских творческих коллективов.