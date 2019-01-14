Керченский автовокзал — один из лидеров по выручке в новогодние праздники

В период новогодних и рождественских праздников услугами автовокзалов и автостанций ГУП РК «Крымавтотранс» воспользовалось почти 205 000 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выручка от реализации билетов выросла на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по выручке среди станций стали автовокзалы «Симферополь», «Ялта», «Керчь» и автостанция «Курортная», которая находится возле железнодорожного вокзала Симферополя.

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Кроме того, в период праздничных выходных «Крымавтотранс» контролировал полноту исполнения договорных обязательств со стороны перевозчиков в части касающейся своевременности выполнения рейсов. В ходе таких мероприятий задокументировано 234 необоснованных отмены рейсов. В рамках, предусмотренных действующими договорами, к перевозчикам будут применены штрафные санкции.