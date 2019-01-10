Керченский боксер победил на турнире в Новороссийске

Мастер спорта по боксу из Керчи снова привез домой золото.

В Новороссийске прошел Рождественский турнир по боксу, на призы Председателя совета директоров ОАО «Новороссхлебкондитер» Дмитрия Романовича ШИШОВА.

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На ринг вышли представители элиты бокса, кандидаты и мастера спорта. Керчь представил Юрий АЛЕКСАНЯН. Он выиграл во всех поединках. В финале за золото поборолся с мастером спорта из Славянска-на-Кубани и одержал уверенную победу.

Керчь гордится такими целеустремленными спортсменами. Желаем Юрию еще больше побед и достижений.