Керченский боксер стал победителем турнира в Ялте

В Ялте завершился VIII Международный турнир по боксу, посвященный памяти советского военного лётчика, участника Великой Отечественной войны и дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.
На турнире выступили около 200 спортсменов из регионов России, а также Узбекистана, Казахстана, Донецкой и Луганской народных республик.
Город Керчь был представлен боксерами спортивной школы №4 и клуба бокса «Гранд», а именно: Романом МАРКЕЛОВЫМ, Александром НЕЧИПАСОМ, Игорем КОСТЕНКО, Евгением БОНДАРЧУКОМ, Всеволодом ТРОФИМОВЫМ.
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По итогам соревнований, керчанин Александр НЕЧИПАС занял 1 место, получив золотую медаль соревнований.
Фото: БОКС | г. Керчь