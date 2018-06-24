Керченский детский сад не продается, а расширяется

На сайте государственных закупок объявлен электронный аукцион на приобретение модульного детского сада к МБДОУ г. Керчь РК «Детский сад комбинированного вида №11 «Ручеек».
Так, объектом закупки является модульный детский сад с производственно-хозяйственным и инженерным оборудованием и производственно-хозяйственным инвентарём для создания дополнительных мест.
Читайте: В Керчи сносят ограждение детского сада
Начальная (максимальная) цена контракта — 49 584 713 рублей. Дата и время окончания подачи заявок — 29 июня 08:00.
Ранее опубликованная информация о продаже детского сада — неверна.