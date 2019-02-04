Керченский детский сад «Светлячок» вернули в собственность города

В конце 90-х детский сад был закрыт по причине уменьшения производственных оборотов бывшего железорудного комбината.

Город вернул в муниципальную собственность детский сад, проданный ещё в украинский период. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

Дошкольное учреждение №30 «Светлячок» расположено по улице Мира, 1. Здание, площадь которого составляет 1 065 кв. м, было построено в 1968 году. Когда-то там звучал детский смех 120 воспитанников. Теперь же остались одни развалины.

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«Это было ведомственное учреждение бывшего железорудного комбината. В свое время сад имел санаторный профиль, в конце 90-х был закрыт по причине уменьшения производственных оборотов предприятия. Несколько лет здание не эксплуатировалось, а позже было передано в ведомство ГОРОНО. Но ввести в эксплуатацию сад так и не удалось — вышли из строя сети теплоснабжения, а восстанавливать их не было средств», — рассказывает БОРОЗДИН.

Помещение было отдано на приватизацию и продано в частные руки с условием использования объекта в образовательных целях. Однако новый собственник зданием по назначению так и не воспользовался.

Суд вынес решение в пользу администрации, вернув детский сад в муниципальную собственность.