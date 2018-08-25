Керченский ФК «Океан» оштрафовали за поведение зрителей. Кто оштрафует арбитра матча?

Контрольно-дисциплинарный комитет Крымского футбольного союза вынес решение о взыскании нескольких штрафов с ФК «Океан» из-за неправомерных действий зрителей на матче 1-го тура Чемпионата Премьер-лиги КФС ФК «Океан» – ФК «ТСК-Таврия», который проходил 19 августа на стадионе имени 50-летия Октября.

Согласно отчету, опубликованному на сайте КФС, за «плохое» поведение зрителей футбольный клуб заплатит 10 тысяч рублей: пять тысяч — за нецензурные оскорбления в сторону бригады судей и еще пять за толчок судьи в спину от болельщика после окончания матча.

Отметим, что агрессивное поведение зрителей вызвала грубая судейская ошибка во время матча. Главный арбитр не засчитал керчанам чистый гол в ворота противника. Активное воздействие на арбитра в спорном моменте провели игроки «ТСК-Таврии», настаивая на офсайде, который ошибочно зафиксировал арбитр на линии. Позже, во время послематчевого разбора, инспектор матча признал действия судей ошибочными, а на видео, записанном с двух разных ракурсов, отчетливо видно, что гол — был.

Данный случай буквально разжег волну протестов со стороны керченских болельщиков и руководства футбольного клуба. Самые преданные керченские болельщики, недовольные безобразным судейством, устроили после матча обструкцию Богдану ГОЛОВКО — арбитру матча, а Президент футбольного клуба «Океан» керчь Олег КРИШТАЛЬ сразу после мата выступил с открытым обращением к руководству Крымского футбольного союза с помощью официального сайта клуба и в социальных сетях.

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Реакции Крымского футбольного союза на столь вопиюще однобокое судейство пока нет. Кто и как остановит произвол футбольных арбитров в Чемпионате Крымского футбольного союза ответа пока нет.

Напомним, что в шести из четырнадцати матчей весенней части Чемпионата Премьер-Лиги крымского футбольного союза с участием керченского «Океана» футбольные арбитры понесли наказание в виде дисквалификации на разные сроки из-за ошибок, повлиявших на результаты матчей!

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