Керченский городской совет против строительства супермаркета на Нижнем Солнечном (ФОТО)

Сегодня в здании Керченского городского совета прошли публичные слушания, темой которых стал вопрос об изменении вида разрешённого использования земельного участка, расположенного в районе Шоссе Героев Сталинграда.

Слушания проходили в соответствии с земельным и градостроительным кодексом, законами Российской Федерации о публичных слушаниях.

На мероприятии присутствовала Ольга СОЛОДИЛОВА и другие депутаты Керченского городского совета, представители Администрации города.

Читайте: Где построят магазин на Нижнем Солнечном?

Дело в том, что на данном участке предприниматель изначально хотел построить рынок, но затем им было принято решение о создании большого супермаркета. Жители прилегающих к территории домов против этого строительства — люди хотят видеть недалеко от своих домов большой супермаркет с оборудованными подъездами автотранспорта со стороны трассы и местами для парковки, но выбранное место под капитальное строительство считают неподходящим.

«Для такого магазина требуется большая площадь и вокруг района достаточно свободных земельных участков. Один из таких участков — футбольное поле вдоль железной дороги. Мы не хотим, чтобы строили магазин под окнами: сначала шум от стройки, потом — от автомашин по доставке товара и его грохот, вечный шум роллетов по утрам и вечерам. Кроме того, у нас в микрорайоне имеется достаточное количество магазинов».

Женщины, присутствующие на публичных слушаниях, высказали мнение, которое поддержало большинство жителей микрорайона. Мнение подкреплено соответствующими документами.

В результате публичных слушаний было единогласно принято решение – не рекомендовать Администрации изменять вид разрешённого использования земельного участка с «рынки», на «магазин».

Керченский городской совет против строительства супермаркета на Нижнем Солнечном

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.