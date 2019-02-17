Керченский горпляж в феврале — в ожидании курортного сезона (ФОТО)

Журналисты КерчьИНФО побывали на одном из излюбленных мест для отдыха керчан, и сделали небольшой фотоотчет о состоянии Керченского горпляжа.

Сейчас на Керченском горпляже тихо и пустынно, редкие горожане приходят сюда насладиться нечастыми солнечными февральскими деньками и подышать свежим морским воздухом.

Но скоро под скучающими ныне зонтиками и навесами негде будет «яблоку упасть». Здесь появятся шумные толпы туристов и местных жителей, желающих понежиться на мягком песочке и искупаться в теплой воде Керченского пролива.

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А пока пляж готовится к курортному сезону – на всей территории довольно чисто и убрано, а при входе на пляж ведется строительство какого-то нового объекта. Как сообщил журналистам КерчьИНФО работник пляжа, здесь планируется возведение нового летнего кафе.

Как обещала администрация города полная готовность керченских пляжей к курортному сезону будет осуществлена до 1 июня 2019 года.

Керченский горпляж в феврале — в ожидании курортного сезона (ФОТО)