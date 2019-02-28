Керченский «Красный крест» оказал помощь семье из Аджимушкая (ФОТО)

В посёлке Аджимушкай почти дотла сгорел дом. Без крова осталась молодая семья с тремя маленькими детьми.

Вчера представители керченского отделения организации «Красный крест» ездили в поселок Аджимушкай под Керчью для оказания помощи погорельцам. По предварительной версии замкнула проводка из-за постоянных перепадов напряжения.

«Без крова осталась молодая семья с тремя маленькими детьми. Годовалый Тимофей, четырёхлетний Илья и шестилетний Глеб нуждаются в одежде, продуктах питания, детских кроватках и других предметах первой необходимости. А главное, нужны средства на восстановление и ремонт дома, которые в данный момент молодой семье просто не потянуть», — рассказала руководитель керченского отделения Наталья ЯЦЮК.

Отец малышей работает, мать еще находится в декретном отпуске. Керченский «Красный крест» характеризует семью как «очень положительную».

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Всем желающим помочь звонить по телефону: +79788259055, мама Надежда КОЛЕСНИКОВА.

«Есть ещё карта РНКБ с номером 2200 0202 0045 9164, но она тоже немного обгорела, и сгорел паспорт. Сохранились только водительские права. Поэтому неизвестно пойдет ли банк навстречу. Лучше позвонить по телефону и договориться непосредственно с погорельцами тем, кто решит им помочь» — рассказывает Наталья Александровна.

Керченский «Красный крест» оказал помощь семье из Аджимушкая