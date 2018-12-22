Керченский легкоатлет стал лауреатом всероссийского проекта «1000 талантов»

Полтора десятка сильнейших легкоатлетов Крыма в возрасте до 16 лет стали лауреатами проекта Всероссийской федерации легкой атлетики «1000 талантов».

Торжественная церемония награждения состоялась в Симферополе, на базе легкоатлетического манежа имени Тита Корнева факультета физической культуры и спорта Таврической академии Крымского федерального университета. Об этом сообщает Крыминформ.

За высокие спортивные результаты поощрены спортсмены – золотые, серебряные и бронзовые призёры всероссийских, межрегиональных и республиканских соревнований из Керчи, Евпатории, Ялты и Симферополя и города Саки.

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Керчь представил 15-летний легкоатлет Иван ЛАМЕКО.

Несмотря на короткое время, которое Иван занимается лёгкой атлетикой, он уже приобрел титул чемпиона Южного Федерального округа среди юношей старшего возраста, абсолютного чемпион Крыма, а также выигрывал во множестве соревнований.