Керченский медицинский колледж утопает в грязи (ФОТО)

Журналисты КерчьИНФО спешат сообщить своим читателям о безобразии, которое творится возле первого корпуса керченского медицинского колледжа и приемного отделения городской больницы №1.

Возле названных учреждений длительное время располагается огромная лужа с кучами грязи, по которым ежедневно приходится ходить керчанам. Это создает неудобства не только для тех, кому необходимо попасть в колледж, но и для посетителей и персонала приемного покоя городской больницы, которое находится поблизости.

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Привлечь внимание общественности и власти к проблеме просто необходимо, ведь это влияет не только на престиж города, но и создает значительные неудобства для передвижения.

К слову, по этой жуткой дороге везли в больницу иностранных моряков, пострадавших в результате взрыва и пожара в Керченском проливе.

Керченский медицинский колледж утопает в грязи