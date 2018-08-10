Керченский металлургический завод производит посуду с изображением Крымского моста

Участники первой партнерской Конференции продавцов эмалированной посуды, прошедшей вчера в Керчи, посетили цеха Керченского металлургического завода.

Оптовые покупатели, с которыми завод планирует наладить сотрудничество, побывали в цехах СЭП (стальной эмалированной посуды), стрелочных переводов и деколи. Начальники всех цехов рассказали и показали гостям изнутри весь поэтапный процесс производства посуды — от нарезки металла, штамповки изделия и до его упаковки.

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Кроме того, участникам конференции во всех деталях продемонстрировали процесс разработки и производства новой деколи — «переводных картинок», с помощью которых на посуду наносятся различные изображения. Кстати, среди них нашелся и новый символ Керчи — Крымский мост. Так что всем желающим приобрести качественную посуду с изображением самого популярного моста России определенно стоит приобрести продукцию металлургического завода.

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