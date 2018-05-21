Керченский музей презентует научно-популярные каталоги

Серию научно-популярных каталогов «Наследие тысячелетий. Коллекции и памятники Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника» открывает «Каменная летопись Боспора. Лапидарная коллекция».

Автор – Н. Л. Кучеревская, кандидат культурологии, заведующая отделом «Лапидарий» ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник». Каталог посвящён коллекции лапидарных памятников. К её материалам обращаются антиковеды страны, зарубежные ученые.

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Продолжает серию книга «Керченская крепость», автор Ю. Л. Белик, кандидат исторических наук, начальник отдела «Керченская крепость». Монография открывает интереснейшие страницы истории памятника фортификации XIX века, презентует крепость как уникальный экспозиционный историко-культурный и военно-инженерный комплекс. Книга богато иллюстрирована, вводит в научный оборот ряд ранее неизвестных фактов.

Каталоги предназначены для историков, археологов, искусствоведов, краеведов. Гости встречи смогут пообщаться с авторами, заказать каталоги.

Текст и фото : пресс-служба ВКИКМЗ

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