Керченский ОМОН отмечает профессиональный праздник (ФОТО)

Ежегодно 3 октября в России отмечается День отрядов мобильного особого назначения.
В Керченском ОМОНе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю прошли праздничные мероприятия, посвященные профессиональному празднику.
Командир Отряда полковник полиции Владимир СОБОЛЕВ поздравил личный состав с 30-летием со дня формирования отрядов мобильных особого назначения.
В торжественном мероприятии приняли участие: заместитель командира 115-ой отдельной морской бригады особого назначения полковник Владимир КОРСАКОВ, ветераны ОМОН – члены Крымского регионального отделения «Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России».
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С поздравлением выступил Первый заместитель Главы Администрации города Керчи Сергей ШИМКО .
За добросовестное выполнение служебных обязанностей, личную инициативу и настойчивость при исполнении служебного долга сотрудники керченского ОМОНа награждены грамотами и благодарностями.
В завершении торжественного мероприятия сотрудники ОМОН города Керчь Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю возложили цветы к Обелиску Славы на Аллее Памяти в Керчи и почтили память сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей, старшины милиции Максима ПОРЫВАЙ. Также военные посетили могилу первого командира Керченского подразделения «Беркут» Сергея ЩЕРБАКОВА.