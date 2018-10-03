Керченский ОМОН отмечает профессиональный праздник (ФОТО)

Ежегодно 3 октября в России отмечается День отрядов мобильного особого назначения.

В Керченском ОМОНе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю прошли праздничные мероприятия, посвященные профессиональному празднику.

Командир Отряда полковник полиции Владимир СОБОЛЕВ поздравил личный состав с 30-летием со дня формирования отрядов мобильных особого назначения.

В торжественном мероприятии приняли участие: заместитель командира 115-ой отдельной морской бригады особого назначения полковник Владимир КОРСАКОВ, ветераны ОМОН – члены Крымского регионального отделения «Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России».

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С поздравлением выступил Первый заместитель Главы Администрации города Керчи Сергей ШИМКО .

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, личную инициативу и настойчивость при исполнении служебного долга сотрудники керченского ОМОНа награждены грамотами и благодарностями.

В завершении торжественного мероприятия сотрудники ОМОН города Керчь Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю возложили цветы к Обелиску Славы на Аллее Памяти в Керчи и почтили память сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей, старшины милиции Максима ПОРЫВАЙ. Также военные посетили могилу первого командира Керченского подразделения «Беркут» Сергея ЩЕРБАКОВА.

Керченский ОМОН отмечает профессиональный праздник

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