На литературно-музыкальной встрече керченский писатель презентует свою новую книгу

На следующей неделе состоится литературно-музыкальный альянс «Давайте познакомимся» — встреча для тех, кто любит литературу и музыку.

Вечер-встреча, объединяющая литературу и музыку, будет проходить 11 октября в 15:00 в читальном зале центральной городской библиотеки имени В. Г. Белинского.

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Присутствующие на вечере познакомятся со второй книгой трилогии керченского писателя Владимира ЗАЙЦЕВА. Автор определил основную идею своего произведения следующим образом:

«Это тема экологической катастрофы. Это роман — назидание человечеству грядущему».

Музыкальная часть — исполнение классических произведений студентом Ялтинской консерватории Станиславом ТАРАСЕНКО, который исполнит изумительную музыку на фортепиано и гитаре, и выступление керченского барда Сергея ГАНИЧЕВА, чье творчество хорошо известно жителям нашего города.

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