Керченский политехнический колледж в понедельник ещё не будет работать

Керченский политехнический колледж, в котором в среду произошли трагические события, не будет возобновлять работу с завтрашнего дня. Об этом журналистам КерчьИНФО сообщил глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН.
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Помимо этого, стало известно, что во вторник в Керчь прибудет глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ, чтобы пообщаться с коллективом и принять решение об открытие колледжа. Об этом сообщили РИА Новости.
Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство. Виновником стал один из его студентов. Он взорвал бомбу, предварительно заминировав буфет, а когда началась паника стал расстреливать всех учащихся и преподавателей, которые попадались ему на глаза.