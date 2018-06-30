Керченский порт начнет отгружать товары для Сирии

Госпредприятие «Крымские морские порты» начнет отгружать уголь, пшеницу и стройматериалы для Сирии в конце этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Алексея ВОЛКОВА.

Сообщается, что отгрузка начнется из портов Керчи и Феодосии.

«Первые поставки зерна, стройматериалов, угля в Сирию через морские порты Крыма пойдут уже в конце года. В Сирии есть флот, у нас есть портовая инфраструктура. Две страны: и Сирия, и Россия находятся под санкциями, поэтому, мне кажется, вполне могут поработать. Для этого есть перспективы», — рассказал Алексей ВОЛКОВ.

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Предполагается, что данный проект позволит крымскому предприятию выйти на самоокупаемость за счет увеличения объемов перевалки.

Также рассматривается возможность поставок зерна в Иран через крымские порты.

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