Керченский предприниматель незаконно выловил больше 230 килограммов пиленгаса

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресекли противоправную деятельность в сфере незаконной добычи водных биологических ресурсов. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

«В ходе контрольно-проверочных мероприятий на одном из причалов Керчи в ходе осмотра судна одного из местных индивидуальных предпринимателей, занимающегося промысловой деятельностью, инспекторской группой Пограничного управления выявлено порядка 120 особей пиленгаса с признаками объячеивания (запутывания в сети), добытых запрещенными орудиями лова (сетями) в нарушение действующего природоохранного законодательства РФ», – рассказали в пресс-службе.

Общий вес незаконного улова превысил 230 килограммов.

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Сотрудники управления в отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении. Проводится расследование.

Рыба передана на ответственное хранение. Орудия лова, промысловая документация, а также судно индивидуального предпринимателя изъяты в целях установления всех обстоятельств правонарушения и определения нанесённого ущерба.