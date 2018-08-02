Керченский предприниматель «поплатился» за незаконный выброс мусора

Индивидуальный предприниматель из города Керчь, который занимается уборкой мусора на городских пляжах, не заключив договоров с управляющими компаниями, которые занимаются вывозом мусора, самостоятельно решил заняться этим делом, за что и поплатился. Об этом написали на официальном сайте Администрации города Керчи.

Сотрудники Керченского комбината благоустройства пресекли данное злодеяние. Предприниматель решил выбросить все отходы в контейнер для мусора на городском кладбище.

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«На место были вызваны сотрудники управления муниципального контроля администрации города Керчи, которые выписали протокол, обязали оплатить штраф и произвести изъятие мусора из контейнера и транспортировку его на полигон бытовых отходов в установленном порядке», — написали в сообщении на сайте.

Директором комбината благоустройства Игорем ГУСЕВЫМ было отмечено, что такое довольно часто встречается по всему городу, от чего зачастую страдают обычные люди.

Фото: официальный сайт Администрация города Керчи

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