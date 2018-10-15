Керченский прокурор лишает наркомана водительских прав

Рассмотрели дело о прекращении действия прав на управление транспортом гражданина, страдающего наркотической зависимостью.

Керченской транспортной прокуратурой проведен анализ вступивших в законную силу приговоров судов по уголовным делам, вынесенных в отношении лиц, состоящих на учетах в наркологических и психиатрических диспансерах, на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности движения автомобильного транспорта.

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Установлено, что житель города Феодосия был признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. На момент постановления приговора и по настоящее время осужденный состоит на учете у врача нарколога с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства в результате употребления опиоидов, с синдромом зависимости», при этом имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами.

Управление транспортным средством лицом, имеющим наркотическую зависимость, создает опасность жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в связи с чем Керченский транспортный прокурор обратился в Феодосийский городской суд с исковым заявлением о прекращении соответствующего права осужденного и признании водительского удостоверения недействительным.

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