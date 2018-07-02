Керченский пролив пересекут на бронемашинах

22 июля на БРДМ-2 Военно-Техническое Общество переплывет Керченский пролив. Об этом журналистам КерчьИНФО рассказала организатор мероприятия Татьяна ГАЙН.

Ориентировочное время начала — 6:00. Старт движения — в станице Тамань. Финиш — в Керчи (поселок Героевское).

Мероприятие посвящено событиям ноября 1943 года — высадке Керченско-Эльтигенского десанта на полуостров Крым во время Великой Отечественной войны.

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«Мы во второй раз форсируем Керченский пролив на БРДМ-2. В этот раз также будут 2 машины. Всего будет участвовать 6 человек», — добавила Татьяна ГАЙН.

Тренировки команды проходят на озере в Подмосковье.

Для справки. БРДМ-2 (Бронированная Разведывательно-Дозорная Машина-2) является дальнейшим развитием БРДМ-1. Главная особенность машины — очень высокая проходимость.

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