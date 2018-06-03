Керченский пролив преодолели 30 пловцов (фото и видео)

30 спортсменов стали участниками массового заплыва через Керченский пролив. В группу вошли профессионалы и любители из разных уголков России.

Мероприятие организовано командой X-Waters, которая всегда ищет особенные точки для проведения заплыва. В этот раз старт был на таманском берегу от косы Чушка. Сюда участников доставили на катерах. Были соблюдены все нормы безопасности — сопровождение спасателей и даже транспортной полиции.

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Участников разбили на несколько групп по 3-4 человека. За каждой группой прикреплен страховочный и сопровождающий каноэ.

Перед стартом пловцы разминаются и знакомятся. Александр КАЗИНЕЦ приехал в Керчь специально для участия в массовом заплыве.

«Это очень крутой заплыв и отличная команда X-Waters. Я плыл на Волге в 2016 году 5 км, потом в 2017 5 км. Было очень круто организованно. Поэтому я не мог пропустить такой челендж — переплыть Керченский пролив».

Наталья ВАСИЛЬЕВА из Москвы — тренер по плаванию с 30 летним стажем. Одна из 4 женщин принимающих участие в заплыве. Здесь она преследует свою цель:

«Плыву для того, чтобы мои ученики могли мной гордиться и говорить, что у нас крутой тренер. ну и себе хочу сказать, что я могу, что нет ничего невозможного».

В 10 часов был дан сигнал для старта. Первые пловцы отправлялась в сторону Керченского полуострова. Спортсменам пришлось бороться со стихией — большие волны и сильные течения. Организаторы и спасатели следили буквально за каждым участником и корректировали курс.

>Сложность данного заплыва заключается еще и в том, что судоходство в это время работало без перебоя. Спортсменам приходилось либо ускорять темп, либо останавливаться перед фарватером и жать когда пройдет очередное судно. Поэтому данный заплыв не был соревновательным — награды достались каждому участнику.

Но первого пловца на финише встречали с шампанским и поздравлениями. Результат Артема — 1 час и 37 минут.

«Все отлично — ничего сложного. Но любителям там очень трудно. Для тех кто плавает — это нормальная нагрузка. А для любителей это прям челендж. Ну не просто — точно не просто».

Желающих принять участие в заплыве было много. Но организаторы учитывали пропускную способность через судоходный канал и силы самих участников :

«Мы изначально довольно жестко ограничили количество участков. То есть каждый, кто сегодня здесь плывет уже где-то финишировал и принимал участие в заплыве на отрытой воде не менее 5 км», — говорит организатор заплыва Александр БАЗАНОВ.

Идея массового заплыва через Керченский пролив у команды X-Waters возникла еще год назад. Сегодня долгожданное событие случилось. Для всех участников и организаторов заплыв через Керченский пролив не просто новое путешествие — это знаковое и историческое событие.

Заплыв через Керченский пролив

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