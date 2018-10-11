Керченский психоневрологический интернат просит поддержки у керчан

Интернат просит помощи у жителей города для развития и поддержки спорта в учреждении.

Психоневрологический интернат предназначен для постоянного проживания людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями, страдающих психоневрологическими заболеваниями, а также для их социальной реабилитации.

Спорт в КПИ стал развиваться сравнительно недавно. В 2018 году была сформирована футбольная команда, которая уже приняла участие в двух соревнованиях по мини-футболу – Всекрымском и Всероссийском. Подопечные интерната завоевали на чемпионатах призовые места, были награждены кубками, медалями и почетными грамотами.

«В Керченском психоневрологическом интернате находятся такие же люди, как и мы. Это их дом, в котором они проводят 24 часа в сутки. Естественно им требуется не только медицинский и социальный уход, питание, но и развлечения. Лучшим способом провести досуг является спорт, который, к тому же полезен для здоровья. Поэтому подопечные интерната нуждаются в помощи», — пишет сотрудник интерната Александр ЗИНЧЕНКО, который по совместительству является и тренером команды КПИ.

Подопечные интерната регулярно приглашаются на чемпионаты по теннису, пионерболу и другим видам спорта. Но для тренировки команды и участия в соревнованиях необходим спортивный инвентарь, который не всегда можно приобрести за бюджетные средства.

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Именно поэтому интернат будет рад благотворительной помощи в виде спортинвентаря. На данный момент необходимы мячи для футбола, волейбола, баскетбола, теннисный стол, спортивная экипировка (гетры, бутсы и т.д.).

Сбором денежных средств учреждение не занимается.

Помощь принимается по адресу: Керчь, улица Колхозная, 68. Контактную информацию можно получить по телефону +79780018894, Александр ЗИНЧЕНКО.

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