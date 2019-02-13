Керченский РЭС информирует: в некоторых районах города не будет света

В связи с ремонтными работами частично отключат потребителей электроэнергии на период с 6.00 часов 15.02.2019 и до 6.00 часов 16.02.2019.

В вышеуказанное время будут частично отключены от света: улица 1-я Береговая, 2-ая Береговая, Репина, Школьная, Чапаева, Сипягина, Крестьянская, Тарасенко, Собина, Прохладная, Минина, Комсомольская, Грибоедова, Жуковского, Ново-Баксянская, Пригородная, переулок Стасова и поселок Подмаячный.

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Вышеуказанных потребителей планируется отключать по графику «3 через 3»: 3 часа напряжение присутствует, 3 часа – отсутствует. В случае необходимости для электроснабжения потребителей будет задействован генератор.

Ремонтные работы будут проводиться на ВЛ-110 кВ «Керченская-Эмаль левая с отпайками».

Керченский РЭС просит жителей указанных районов и улиц с понимание отнестись к ситуации.