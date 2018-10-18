Керченский стрелок мог тренироваться ещё до покупки оружия

Тренер по стрельбе и по совместительству бывший сотрудник ОМОНа Евгений БУШУЕВ предположил, что стрелявший в Керченском колледже немало практиковался в стрельбе, прежде чем приобрёл оружие. Об этом он сообщил РИА Новости Крым.
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По словам эксперта, Владислав РОСЛЯКОВ владел огнестрельным оружием на высоком уровне. Об этом говорит скорость перезарядки оружия и четкий расчет патронов.
«За несколько дней так пристреляться нельзя. Поэтому на месте следователей я бы проверил, не тренировался ли он где-то до покупки ружья. Может, его знакомые учили стрелять. Очень непонятный момент», — сказал Евгений БУШУЕВ.
Он также рассказал, что возможно он принял успокоительное, чтобы у его руки не дрожали.
«Если он настроился на эмоциональном уровне, может, принял успокоительное, тогда руки у него не дрожали. А с учетом того, что никто не отстреливался и не было страха ответного огня, для него все превратилось в обычную тренировку. Разве что адреналина больше. Поэтому такая точность попаданий», — добавил тренер.