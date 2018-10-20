Керченский стрелок прошёл обучение, чтобы получить лицензию на оружие

Владислав РОСЛЯКОВ, устроивший стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, в июле этого года прошёл обучение на безопасное обращение с оружием в центре подготовки в Симферополе и получил соответствующий сертификат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей центра подготовки.

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По их утверждениям, сертификат был датирован 18 июля 2018 года. При этом он даёт право на получение лицензии на оружие.

«Обучение проходил в июле, предоставил весь пакет документов, в том числе медицинскую справку», — сообщили представители центра подготовки «Эгида+» в Симферополе.

Уже в дальнейшем процедура рассмотрения документов проводится в Росгвардии. На момент прохождения обучения Владислав РОСЛЯКОВ был уже совершеннолетним. Сама программа обучения – шестичасовая и она утверждена министерством образования.

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