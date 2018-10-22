Керченский стрелок спрятал сейф на личном полигоне (ВИДЕО)

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Влад РОСЛЯКОВ уносит сейф к разрушенным гаражам в районе ЦММ в Аршинцево.

Каналом РЕНтв опубликовано видео с наружных камер наблюдения. По словам журналистов, в кадре тот самый керченский стрелок — Владислав РОСЛЯКОВ. Он прошел к заброшенным гаражам, которые служили ему личным полигоном для отточки навыков убийцы. В руках у парня, по словам журналистов, был сейф. Вышел Владислав уже без него.

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Предполагается, что сейф он закопал. Что в нем находилось — неизвестно. Возможно, если правоохранителям удастся найти его, то откроются главные тайны этого жесткого преступления.

Влад Росляков спрятал сейф. ВИДЕО

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