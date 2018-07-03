Керченский театр имени А.С Пушкина отремонтируют за 83 000 000 рублей

Для восстановления Драматического театра им.А.С. Пушкина выделено 83 000 000 рублей. Работы планируется завершить к сентябрю 2019 года.

Об этом глава Керченской администрации Сергей БОРОЗДИН рассказал журналисту РИА Новости:

«Театр имени Пушкина закрыт более десяти лет, в прошлом году мы начали проводить там работы. В первую очередь перекрыли крышу. Заказали проект, провели экспертизу. Стоимость восстановительных работ составляет 83 миллиона рублей. Средства запросили у главы Республики Сергея Аксенова, он нам протянул руку помощи и деньги будут в этом году. Мы определим подрядчика, который начнет работу. Мы надеемся, что закончит он до сентября 2019 года».