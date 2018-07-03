Керченский театр имени А.С Пушкина отремонтируют за 83 000 000 рублей

Керченский театр имени А.С Пушкина отремонтируют за 83 000 000 рублей

Для восстановления Драматического театра им.А.С. Пушкина выделено 83 000 000 рублей. Работы планируется завершить к сентябрю 2019 года.

Об этом глава Керченской администрации Сергей БОРОЗДИН рассказал журналисту РИА Новости:

«Театр имени Пушкина закрыт более десяти лет, в прошлом году мы начали проводить там работы. В первую очередь перекрыли крышу. Заказали проект, провели экспертизу. Стоимость восстановительных работ составляет 83 миллиона рублей. Средства запросили у главы Республики Сергея Аксенова, он нам протянул руку помощи и деньги будут в этом году. Мы определим подрядчика, который начнет работу. Мы надеемся, что закончит он до сентября 2019 года».

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Также, глава администрации рассказал о судьбе ДК «Корабел»:

«Есть предписание, какие работы надо провести, мы их уже запланировали, перераспределили денежные средства и вскоре мы его откроем».

Конкретные сроки пока не уточняются.

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