Керченский убийца копил на ружьё три года, работая на летних каникулах

Убийца из Керчи Владислав РОСЛЯКОВ, который устроил бойню в Керченском политехническом колледже, копил на своё ружьё три года, подрабатывая на летних каникулах. Об этом Крыминформу сообщила подруга его матери Олеся.

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«Было разрешение на оружие, место для сейфа специальное в квартире. Было оружие, мальчик три года копил на него. Он обучался, ездил в Симферополь в Росгвардию, которая дала добро. Он прошел все необходимые комиссии, ему дали разрешение. Мама знала, относилась негативно. Он был охотник. Жили бедно. Помогали отец, бабушка. Ребенок сам подрабатывал, он рассказывал, летом. То листовки раздавал, то выполнял погрузочные какие-то работы», – рассказала она.

Женщина также отметила, что никаких странностей у подростка никогда не замечала, а конфликтов в семье практически не было.

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