Убийца из Керчи Владислав Росляков: кто он?

Кем был Владислав РОСЛЯКОВ и его родители. Сводка.

Владислав Игоревич РОСЛЯКОВ — 2000 года рождения, студент 4 курса политехнического колледжа. Родился и проживал в Керчи. Учился в школе № 13 с 1 по 9 класс. Выпустился в 2015 году и поступил в колледж на специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Есть информация от родных Рослякова, что он хотел стать моряком, как его дед.

Родители Владислава РОСЛЯКОВА

Игорь РОСЛЯКОВ — отец Владислава. Место работы неизвестно. По словам соседей постоянного места работы не имел или вовсе не работал. Несколько лет назад получил серьезную травму головы. Соседи отмечают, что он часто выпивал спиртное и вел себя агрессивно.

Галина РОСЛЯКОВА — мать Владислава РОСЛЯКОВА. Место работы — Керченский онкологический диспансер, санитарка. Несколько лет состояла в секте «Свидетели Иеговы». По словам соседей и знакомых очень любила сына, проявляла активное участие в воспитании, в годы обучения Владислава в школе всегда ходила на родительские собрания, принимала активное участие в родительском комитете.

Характеристика Владислава РОСЛЯКОВА

В школе часто жаловались на поведения мальчика, но в общем не отличался от остальных ребят. Соседские дети рассказывают о жестоком обращении с животными со стороны Владислава. В школьные годы у него были друзья, был общительным.

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На первых курсах в колледже дружил с однокурсником. Увлекался сетевыми компьютерными играми со сценами убийства и насилия, интересовался преступлениями с массовыми убийствами, особое внимание уделял последователям массового убийства в школе «Колумбайн». Этими интересами он делился с единственными другом. Последние два года мальчики тесно не общались.

В отношениях с девушками замечен не был. Информация о наличии отношений в последние дни пока не подтверждена.

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