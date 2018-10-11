Керченский ВУЗ приглашает всех желающих на день открытых дверей

Керченский университет устраивает день открытых дверей.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет» приглашает на день открытых дверей который состоится в актовом зале судомеханического техникума 21 октября в 11:00.
Судомеханический техникум ФГБОУ ВО «КГМТУ» находится по адресу: город Керчь, улица Орджоникидзе, 123.
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К участию в мероприятии приглашаются школьники, выпускники и их родители, студенты и все желающие!