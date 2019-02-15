Керченский завод начнёт изготавливать продукцию для нефтегазовой отрасли

Керченский и тульский заводы начнут сотрудничать.

Крым и Тульская область в рамках инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о взаимодействии ГУП РК «Керченский металлургический завод» и ООО «Энергомаш». Соглашение, в частности, предполагает совместную работу двух предприятий по изготовлению продукции для нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на главу Крыма Сергей АКСЕНОВА.

«Совместная рабочая группа займется вопросами создания на базе Керченского металлургического завода сборочного производства по разработке и изготовлению узлов и компонентов для нефтегазовой отрасли. Также планируется реализация совместного инвестиционного проекта, расширение литейного производства и номенклатуры продукции, выпускаемой заводом», – рассказывает АКСЕНОВ.

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По мнению главы Крыма, подписанный документ послужит толчком к развитию промпроизводства двух субъектов.