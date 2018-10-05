Керченский завод отметит юбилей со дня освобождения от фашистов

В ноябре Керченский металлургический завод отметит юбилей со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию со дня освобождения Керченского металлургического завода от немецко-фашистских захватчиков, состоится 9 ноября 2018 года с 10:00 в заводском сквере Славы и у мемориального комплекса.

Планируется, что на мероприятии будут присутствовать ветераны, директор завода Юрий КЛОЧКОВ, представители Администрации, в том числе Сергей БОРОЗДИН, и другие почётные гости.

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На празднике, посвященном юбилею со дня освобождения завода от фашистов, участники мероприятия увидят выступления городских чиновников, руководителей предприятия, возложат цветы, а также насладятся увлекательной концертной программой.

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