Керченский завод стал участником международной выставки (ФОТО)

В одном из выставочных центров Москвы с 11 сентября проводится 22-ая международная специализированная выставка, в которой приняли участие представители Керченского металлургического завода.

«HouseHold Expo» — крупнейшая и единственная на рынке специализированная выставка, которая наиболее полно представляет российский рынок товаров для дома и загородной жизни, подарков и предметов интерьера.

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Этой осенью в выставке участвуют более 550 компаний из разных стран и городов, среди них — представители Керченского металлургического завода.

От Керченского металлургического завода на специализированной выставке «HouseHold Expo» присутствовали: заместитель директора по коммерческим вопросам И. Г. ХАБИБУЛЛИН, советник директора по коммерческим вопросам Н. Х. ЮЗМУХАМЕТОВ, главный художник В. В. ДЕМИДОВ, начальник цеха СЭП М. Г. АРХИПОВА, начальник отдела продаж ТНП А. А. ЕГОРОВ, начальник смены ЦСЭП Н. В. ПРУНИЦА, специалист по маркетингу и рекламе А. А. СЕМЕНЧУК.

Специалистами были представлены новые наборы стальной эмалированной посуды и изделия из пластмассы.

Керченский завод стал участником международной выставки

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