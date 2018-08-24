Керченским первоклассникам подарят 63 планшета

По заводской традиции чествования первоклассников «С «Заливом» в первый класс», которая проводится третий год, судостроительный завод «Залив» подарит детям сотрудников, которые идут в первый класс, новенькие планшеты. В этот раз число первоклассников предприятия насчитывает 63 человека.

Состоится праздничное мероприятие, на которое будут приглашены семьи первоклассников, в актовом зале завода «Залив» 30 августа в 11:00.

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Пресс-служба судостроительного завода «Залив» сообщает:

«Для детей сотрудников предприятия, которые пойдут в школу в этом году, и для их родителей мы подготовили праздничный концерт, после которого будут подарены планшеты и сладкие подарки. Помимо планшетов родители-члены профсоюза получают от профсоюзного комитета дополнительную метериальную помощь ко дню знаний».

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