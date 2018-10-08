Керченским рыбакам могут упростить процесс получения права на аренду

Депутат Керченского совета Павел ШПЕХТ принял участие в заседании президиума Совета молодых депутатов Крыма. Как сообщает пресс-служба горсовета, депутат предложил законодательный проект, касающейся развития рыбной отрасли в регионе.

Павел ШПЕХТ выступил с докладом по теме аквакультуры, где отметил положительную динамику развития отрасли в республике и г. Севастополе. Далее депутат рассказал о проблемах крымских предпринимателей, занимающихся рыбоводчеством.

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«Дело в том, что договоры аренды, полученные крымскими хозяйственниками еще в период Украины заканчиваются. А в российском правовом поле наши рыбаки не имеют приоритетного права аренды и потому обязаны выйти на общие торги, которые они могут и не выиграть», — отметил Павел ШПЕХТ.

Таким образом, законодательная инициатива депутата направлена на то, чтобы за нашими рыбаками-арендаторами были закреплены приоритетные права на аренду без выхода на торги.

В президиуме Совета молодых депутатов поддержали проект керченского законодателя, и в скором времени при поддержке крымской команды депутатов Госдумы вопрос будет обсуждаться на самом высоком уровне.

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